Bellucci: "Porto le mie figlie anche sul set"

"HO IN CANTIERE MOLTI FILM" 12:50 - Monica Bellucci intervistata in esclusiva da Tgcom24 mentre si trovava in visita a Milano all’atelier di Dolce e Gabbana si è raccontata tra cinema e famiglia. "Sono italiana e come tutte le italiane la famiglia è il punto di riferimento. Adoro il mio lavoro, ma le mie figlie sono più importante. Le porto anche sul set", ha spiegato. intervistata in esclusiva damentre si trovava in visita a Milano all’atelier di Dolce e Gabbana si è raccontata tra cinema e famiglia. "Sono italiana e come tutte le italiane la famiglia è il punto di riferimento. Adoro il mio lavoro, ma le mie figlie sono più importante. Le porto anche sul set", ha spiegato.

Poi una riflessione sulla professione di attrice: “In questo lavoro non si è mai arrivati e c’è sempre un percorso da fare. Quando ho iniziato non avrei mai pensato di poter lavorare con grandi registi di Paesi diversi. Diventa un’esperienza non solo professionale, ma anche umana”.



Proprio sul suo rapporto con i grandi registi provenienti da tutto il mondo Monica Bellucci ha raccontato: “E’ un fatto di sinergia, quando dico di sì a un copione è perché mi fido del regista e lì bisogna essere capaci di abbandonarsi”.



Sulle sue prossime uscite al cinema: “Adesso ci sarà un film francese e uno iraniano e poi inizierò con Kusturica in Serbia” Infine una domanda su come ci si sente ad essere icona: “Icona? E’ come essere un gioco. L’immagine è una parte minuscola e non si deve credere all’immagine di sé”.



Infine sulla sua recente attenzione per il Brasile ha affermato: “Le mie basi sono l’Italia l’Inghilterra e la Francia, ma amo il Brasile ed è un luogo che frequento. Mio marito me lo ha fatto conoscere e le mie figlie parlano perfettamente portoghese”. Ma il suo cuore rimane nel nostro Paese: “L’Italia è meravigliosa. Sono molto legata a Milano perché qui è iniziata la mia storia da modella. Andavo in giro con il mio book come tutte le modelle che iniziano ed ero molto ansiosa di conoscere l’ambiente”.