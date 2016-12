Niccolò Agliardi e Emis Killa, la strana coppia!

foto Ufficio stampa Correlati IL RAPPER E IL CANTAUTORE 09:18 - A due anni da "Non Vale Tutto", Niccolò Agliardi torna con una collaborazione inaspettata. Il cantautore presenta a Tgcom24 il video "Soltanto Il Vero" con la partecipazione di Emis Killa, girato da Jacopo Sarno e Paolo Cartago. "E' stato un privilegio condividere questo video con Emiliano", spiega Agliardi. E il diretto interessato? Impossibile intercettarlo, il suo entourage fa quadrato e ci risponde "in questa fase non rilascia interviste". - A due anni da "",torna con una collaborazione inaspettata. Il cantautore presentail video "" con la partecipazione di, girato da. "E' stato un privilegio condividere questo video con Emiliano", spiega Agliardi. E il diretto interessato? Impossibile intercettarlo, il suo entourage fa quadrato e ci risponde "in questa fase non rilascia interviste".

"Mi hanno chiesto di partecipare come giudice ad un programma televisivo, la scorsa stagione, e dopo aver accettato, mi sono accorto di essere stato invitato ad una strana festa. - racconta Agliardi - Mi sono anche vestito bene, pur sapendo che la mia giacca, avrebbe stonato davanti al look degli altri invitati. Ma ho deciso di indossarla ugualmente. Perché, se da ragazzo hai bisogno di sentirti parte di un gruppo, da adulto cerchi di affermare un’identità. 'Spit' (così si chiama la trasmissione) mi ha offerto l’occasione di appartenere a un gruppo senza tradire me stesso. Lì ho incontrato molti giovani rapper, campioni di freestyle".



"Allegri, disimpegnati, agili e sarcastici nelle loro “punch lines”. - continua - E poi, d’improvviso, fuori dal beat, profondi e intensi. Ti scrutano e capiscono immediatamente se li hai capiti. Ho conosciuto, in quell’occasione, Emis Killa e ho avuto la sensazione che fosse lui ad aver capito me. Abbiamo parlato a lungo, una sera, e quello che ho intuito, è che tutti e due siamo stati “salvati” dalle nostre stesse parole. Figlie di un naufragio e di mille, fortunati, approdi successivi. Di questo parla "Soltanto Il Vero". E, averla divisa con Emiliano, è un privilegio.



"I rapper sono i nuovi cantautori? Non lo so. ìEì tutta musica leggera, ma la dobbiamo imparare', dice il maestro Fossati. E io continuo a credergli".



Niccolò Agliardi pubblicherà in primavera il suo quarto album di inediti, scritto e realizzato in collaborazione con la sua band The Hills e con la supervisione artistica del produttore Pietro Cantarelli.

Andrea Conti