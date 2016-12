Vasco torna e rilancia con sei concerti

Correlati DI NUOVO IN FORMA 13:51 - E' bastato l'annuncio del ritorno di Vasco live questa estate per scatenare i fan da tutta Italia. Ufficialmente la vendita dei biglietti si è aperta il 25 gennaio ma la richiesta è stata tale fin dalle prime ore del mattino che Live Nation ha aggiunto la terza data, sia a Torino (15 giugno) che a Bologna (26 giugno). - E' bastato l'annuncio del ritorno di Vasco live questa estate per scatenare i fan da tutta Italia. Ufficialmente la vendita dei biglietti si è aperta il 25 gennaio ma la richiesta è stata tale fin dalle prime ore del mattino che Live Nation ha aggiunto la terza data, sia a Torino (15 giugno) che a Bologna (26 giugno).

Un nuovo record per il Re degli stadi che si esibirà per tre concerti consecutivi a Torino e tre consecutivi a Bologna, stabilendo un nuovo record per queste due città. I biglietti sono in vendita con prezzi da 69 a 51,75 euro.



Ecco le date 6 appuntamenti con il Live Kom ‘013: 9, 10 e 15 giugno allo Stadio Olimpico di Torino e 22, 23 e 26 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna.