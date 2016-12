Marco Carta: "Sono rinato e ora vado in tour"

foto Ufficio stampa Correlati VOCE E TALENTO 17:59 - Marco Carta ha attraversato mesi difficili a causa di una peritonite ma assicura a Tgcom24 tutte le fan: "Sono guarito, anche se è stata dura, e sono pure tornato in palestra". Il cantante, terzo classificato ad "Amici Big" lo scorso anno, è tornato più carico che mai con un nuovo singolo, "Scelgo Me", un cofanetto con i suoi 5 album e a maggio terrà due concerti a Milano (il 14) e Roma (17). Infine fa un appello: "Andate a votare è importante". ha attraversato mesi difficili a causa di una peritonite ma assicuratutte le fan: "Sono guarito, anche se è stata dura, e sono pure tornato in palestra". Il cantante, terzo classificato ad "Amici Big" lo scorso anno, è tornato più carico che mai con un nuovo singolo, "", un cofanetto con i suoi 5 album e a maggio terrà due concerti a Milano (il 14) e Roma (17). Infine fa un appello: "Andate a votare è importante".

Sei tornato di nuovo in pista?

Adesso sto meglio e quando sono stato poco bene ero dispiaciuto anche per alcune mie fan perché per i concerti di Milano e Roma, che poi sono saltate purtroppo, avevano anche prenotato l'aereo e con i tempi che corrono è un grande dispendio economico. Mi sono scusato con loro ma ora sono tornato.



Cosa dovranno aspettarsi le tue fan dai concerti di maggio?

La scaletta la metteremo giù con la band nei prossimi giorni ma sicuramente sarà dato molto spazio al mio ultimo album "Necessità Lunatica" e a tutti i singoli di successo del passato. Poi ci sarà una sorpresa assolutamente inedita, che mi mostrerà in maniera diversa ma non posso dire di più. In questi giorni sto pensando alla realizzazione.



Come mai la decisione di pubblicare il 29 gennaio il box con tutti e 5 i tuoi dischi?

I dischi precedenti come "Ti rincontrerò”, “Marco Carta in concerto", “La Forza Mia" e "Il cuore muove" magari non si trovano più nei negozi, sono disponibili solo in digitale. Mi sembrava giusto per i fan che avessero un supporto fisico, anche per chi mi ha conosciuto dopo l'esperienza di "Amici" lo scorso anno.



E' l'ultimo impegno che hai con la casa discografica Warner?

Sì e poi discuteremo del rinnovo del contratto, sono fiducioso.



Sembri molto legato ai tuoi fan...

Lo sono moltissimo e sono straordinari. Quando mi fanno arrabbiare con qualche commento un po' forte nei confronti di altri colleghi di "Amici" li rimprovero. Non mi piace la maleducazione, loro lo sanno e comunque si comportano sempre correttamente. Sono bravissimi.



Ti sono stati vicini anche durante i mesi della malattia?

Molto. E' stato un periodo un po' difficile soprattutto perché non potevo cantare. Ho passato giorni a guardare solo film e documentari. Quando mi sono sentito meglio ho partecipato a Telethon ed è stato bellissimo tornare ad esibirmi, è la mia ragione di vita e non vedo l'ora di tornare in tour! Il 9 febbraio comunque sarò ospite da Carlo Conti a "I migliori anni".



A febbraio ci sono anche le elezioni, tu andrai a votare?

In passato non ci sono andato perché ancora non avevo la residenza a Roma ma ora lo posso fare, è importantissimo andare a votare! Ho un lavoro e pago le tasse ed è un mio diritto-dovere far sentire la mia voce. Dobbiamo andare a votare tutti, è un appello che faccio.

Andrea Conti