Sara Tommasi star su Youporn

Sara su Facebook per augurare buon Natale 17:20 - Una medaglia d'argento hard per Sara Tommasi. La showgirl di casa nostra è al secondo posto tra celebrity più ricercate su "Youporn". Il suo nome è stato digitato sull'aggregatore di video a luci rosse poco meno di 1,6 milioni di volte. A strappare la pole position all'ex bocconiana, solo la florida Kim Kardashian. Ma la Tommasi è riuscita a superare Paris Hilton e Pamela Anderson, rispettivamente terza e quarta.

Il filmino hard di Sara Tommasi ha portato una valanga di popolarità alla soubrette tra gli internauti o, almeno, tra quelli abituati a frequentare "Youporn".



Le statistiche diffuse dal sito parlano chiaro e la pongono come la seconda vip più ricercata. Forse parte del successo è dovuta al fatto che sono molti gli italiani a frequentare Youporn, tanto che Milano e Roma sono al primo e al secondo posto per numero di contatti.



Intervistata da Sabrina Nobile delle Iene la stessa Sara Tommasi aveva detto: "L'ha fatto anche Paris Hilton" riferendosi al porno. Ma adesso la showgirl di casa nostra è riuscita a scalzare perfino il suo "modello" tanto che la bionda ereditiera deve accontentarsi del terzo posto scavalcata dalla Tommasi.



Sara è riuscita a guadagnare posizioni perfino su dive internazionali come l'ex bagnina Pamela Anderson, quarta in classifica, e la statuaria Megan Fox che deve accontentarsi del quinto posto.