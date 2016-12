Seigner, carica sexy a 47 anni

foto Amica Correlati CHE FISICO! 13:32 - Mostra orgogliosa le sue gambe da urlo, a 47 anni. E sempre per "Amica" si fa immortalare tra pizzi e ricami in un gioco di vedo non vedo in cui Emmanuelle Seigner sfodera tutto il suo sex appeal. Non sopporta chi si piange addosso e anche quando il marito Roman Polanski è stato arrestato per uno stupro di trent'anni prima gli è stata vicina. Modella, cantante e attrice, spiega che avrebbe voluto essere Mick Jagger. - Mostra orgogliosa le sue gambe da urlo, a 47 anni. E sempre per "" si fa immortalare tra pizzi e ricami in un gioco di vedo non vedo in cuisfodera tutto il suo sex appeal. Non sopporta chi si piange addosso e anche quando il maritoè stato arrestato per uno stupro di trent'anni prima gli è stata vicina. Modella, cantante e attrice, spiega che avrebbe voluto essere Mick Jagger.

"Mick esprime forza, vigore, ottimismo, felicità. E' l'unico mio vero idolo", assicura Emmanuelle che parla anche del suo nuovo album: "Ho appena finito di registrare a New York i brani, vorrei farlo uscire in primavera" e del perché ha scelto il rock: "E' quello che mi è sempre piaciuto e che ascolto".



Racconta di come nel 2009 ha affrontato l'arresto del marito Polanski: "Cercavo di stargli vicino senza drammatizzare. E' stato come se ci fosse piovuta addosso una disgrazia, ma allo stesso tempo, mi ripetevo, c'è di peggio" perché "sono fatta così, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Non sopporto chi si piange addosso senza vere ragioni". E sulla politica dichiara: "Non mi sento né di destra né di sinistra. Negli Stati Uniti avrei votato per Barack Obama. In Francia ho appoggiato Sarkozy perché è un amico, lo conosco bene e penso che sia una persona capace e competente".