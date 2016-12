Monica Bellucci, topless mozzafiato nella vasca

foto Vanity Fair Correlati MUSA DELL'EROS

Bellissima e sensuale. Monica Bellucci strega la Spagna con un topless ad altissimo tasso erotico per la copertina iberica di "Vanity Fair", firmata dal fotografo Norman Jean Roy. Nuda nella vasca o avvolta solo da una candida pelliccia, la diva italiana si racconta a tutto tondo al settimanale, aprendo il suo cuore di moglie e madre: "Se non avessi vissuto l'esperienza della maternità una parte di me sarebbe morta".

Felicemente sposata da 14 anni con il collega Vincent Cassel, Monica svela a "Vanity" il segreto del loro matrimonio. "Io e Vincent viviamo una vita completamente indipendente: stiamo in due mondi diversi e spesso non condividiamo niente - confessa - Non stiamo insieme tutto il tempo: i suoi amici sono suoi, i miei sono un'altra cosa".



Diventata madre della piccola Léonie alla soglia dei 40 anni, Monica non è pentita di aver aspettato per avere un figlio, e rivendica con orgoglio la sua scelta: "Volevo investire nella mia carriera di attrice senza sentirmi in colpa. Ma se non avessi vissuto l'esperienza della maternità avrei sentito che una parte di me sarebbe morta"