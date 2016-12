Depeche Mode, album in uscita il 26 marzo

foto Ufficio stampa Correlati PRONTI PER IL TOUR 17:37 - I Depeche Mode sollevano il sipario sul loro nuovo album "Delta Machine". La band ha infatti svelato la tracklist e la data di uscita del disco, prevista per il prossimo 26 marzo. Nell'attesa i fan avranno un assaggio del cd con il singolo "Heaven", lanciato in tutto il mondo il prossimo 1° febbraio. "Delta Machine" uscirà anche in versione deluxe, con 4 brani aggiuntivi e un booklet curato dal fotografo Anton Corbijn. sollevano il sipario sul loro. La band ha infattiprevista per il prossimo 26 marzo. Nell'attesa i fan avranno un assaggio del cd con i, lanciato in tutto il mondo il prossimo 1° febbraio., con 4 brani aggiuntivi e un booklet curato dal fotografo Anton Corbijn.

Si tratta del tredicesimo lavoro dei Depeche Mode, che tornano alla ribalta a quasi quattro anni di distanza da "Sounds of the Universe". La band inglese ha svelato sul sito i dettagli di "Delta Machine", anticipandone data di uscita (26 marzo) e tracklist.



L'album sarà anticipato il 1° febbraio dal singolo "Heaven", mentre a partire da maggio il gruppo sarà impegnato in un tour mondiale. I Depeche Mode toccheranno l'Italia in estate, con un doppio concerto: il 18 luglio a Milano e il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma .