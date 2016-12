Zucchero canta l'amore a Cuba

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "LOVE IS ALL AROUND" 08:35 - Continua il successo del nuovo album di Zucchero "La Sesión Cubana" al primi posti della classifica degli album. Il cantautore presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo singolo "Love Is All Around" che viene contemporaneamente programmato nelle radio di tutto il mondo. E' un vero e proprio atto d'amore dell'artista verso Cuba. - Continua il successo del nuovo album di" al primi posti della classifica degli album. Il cantautore presenta in anteprima ail nuovo singolo "" che viene contemporaneamente programmato nelle radio di tutto il mondo. E' un vero e proprio atto d'amore dell'artista verso Cuba.

“La Sesión Cubana”, prodotto da Zucchero e Don Was, interamente registrato a Cuba e tra i dischi più venduti del Natale appena trascorso, è già certificato doppio platino in Italia.



C'è grande attesa per “La Sesión Cubana World Tour 2013" di Zucchero che debutta in Italia con tre concerti-evento all’Arena di Verona: 30 aprile, il primo e il 2 maggio. Poi il cantautore andrà in giro per tutto il mondo per presentare il suo ultimo lavoro discografico.