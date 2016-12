Sylvester Stallone, due milioni di dollari alla sorellastra per tacere su abusi

foto Ap/Lapresse Correlati Stallone devastato per la morte del figlio 16:47 - Sylvester Stallone avrebbe abusato della sorellastra Toni-Ann Filiti. Per mettere a tacere il misfatto 26 anni fa le avrebbe dato 2 milioni di dollari e garantito un fisso mensile di 16 mila dollari e un trust di 50 mila dollari l'anno per spese mediche. A rivelarlo, citando alcuni documenti, è il "New York Post". La madre dei due nega alcuna molestia da parte dell'attore e parla di un semplice ricatto. - Sylvester Stallone avrebbe abusato della sorellastra Toni-Ann Filiti. Per mettere a tacere il misfatto 26 anni fa le avrebbe dato 2 milioni di dollari e garantito un fisso mensile di 16 mila dollari e un trust di 50 mila dollari l'anno per spese mediche. A rivelarlo, citando alcuni documenti, è il "New York Post". La madre dei due nega alcuna molestia da parte dell'attore e parla di un semplice ricatto.

L'attore celebre per il ruolo di Rocky raggiunse un maxi-accordo con la donna che lo accusava di aver abusato di lei e minacciava di fargli causa in tribunale.



Jacqueline Stallone, madre sia dell'attore che della sorellastra ha dichiarato che l'accordo è stato il risultato di un ricatto ordito dalla figlia, descritta come tossicodipendente e bisognosa di denaro, ai danni del fratello.

Jacqueline ha affermato: "Non si è trattato che di un'estorsione. Toni-Ann ha minacciato Sylvester. Una dipendente dai farmaci farebbe qualsiasi cosa".



Toni-Ann Filiti non può dare più la sua versione: è morta l'estate scorsa per un cancro ai polmoni, all'età di 48 anni.