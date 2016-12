Gaga-Bennett, duetto in "ARTPOP"

foto Da video Correlati IL GENTLEMAN E LA DIVA

Due anni dopo "The Lady Is A Tramp", Lady Gaga e Tony Bennett tornano a cantare fianco a fianco per un nuovo progetto musicale. "Ed eccomi qui con il mio fantastico accompagnatore. Non riesco più ad aspettare per il nostro album insieme, è il mio tesoro!" ha cinguettato Miss Germanotta su Twitter, confermando così la collaborazione tra per "ARTPOP". La data di uscita del disco non è ancora nota, a causa di alcuni ritardi di produzione.

Tony Bennett torna a duettare con la sua "femme fatale", a quasi due anni di distanza da "The Lady Is A Tramp". Un matrimonio musicale bizzarro - lei regina del pop e della trasgressione, lui icona di un mondo swing ed elegante - che sembra però funzionare. Ad annunciare la reunion Lady Gaga, che su Twitter è parsa entusiasta della collaborazione: "Non vedo l'ora che esca il nostro album insieme, è il mio tesoro".



Confermata quindi la presenza di Bennett in "ARTPOP", album attesissimo dai fan, che sta però incontrando qualche ostacolo nella fase di realizzazione. "Il problema è che io sono molto impegnato con i tour, ma lei forse lo è ancora di più. E' difficile trovare il tempo di lavorare insieme - ha spiegato il produttore Zedd a "MTV News" - C'è ancora un sacco di lavoro da fare. Inizieremo a lavorare al progetto dal mese prossimo".