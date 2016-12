Romina: "Continuate a cercare Ylenia"

foto Olycom Correlati LA RICHIESTA DI AL BANO 12:36 - Non vuole arrendersi Romina Power. L'ex moglie di Al Bano contesta la decisione del cantante di avviare le pratiche per - Non vuole arrendersi Romina Power. L'ex moglie di Al Bano contesta la decisione del cantante di avviare le pratiche per la morte presunta della figlia Ylenia Carrisi , sparita a New Orleans il 6 gennaio del 1994. La Power è intervenuta per bocca di un suo addetto stampa durante la trasmissione "Chi l'ha visto?", dicendosi sicura che la figlia sia viva e sia perciò necessario "continuare a cercarla".

Se il dramma di Ylenia è stato tra le cause della fine del matrimonio tra Al Bano e Romina, con reciproche accuse e scarichi di responsabilità, ora la decisione di provare a mettere una pietra sopra sulla dolorosa vicenda con la richiesta della morte presunta sembra acuire nuovamente la frattura tra l'ex coppia.



Romina Power ha confermato anche l'errore presente nell'avviso pubblicato il 20 gennaio. Come fatto notare da "Chi l'ha visto?", infatti, la data della scomparsa è fissata al 31 dicembre 1994 e non al 6 gennaio, ovvero quasi un anno dopo.



Romina ha ringraziato per l'interessamento e ha confermato che la sua intenzione è quella di continuare a cercare Ylenia.