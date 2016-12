Jolie: "I miei figli mangiano grilli fritti"

foto Olycom Correlati TUTTI I NUDI AL CINEMA

Altro che merendine. Per i suoi sei figli Angelina Jolie ha una ricetta molto originale. La sexy attrice e il compagno Brad Pitt preparano infatti grilli fritti. Pare che la passione sia nata dopo un viaggio in Cambogia e da allora tutta la famiglia, pargoli compresi, non riesce più a rinunciare a questo cibo così particolare: "E' il loro snack preferito", ha detto la star a "E! News".

Angelina e Brad non si sono ancora sposati, nonostante il matrimonio venga annunciato ormai quasi tutti i giorni da giornali e siti di gossip. E intanto c'è chi parla di una nuova gravidanza e dell'arrivo di un settimo figlio che si aggiungerebbe a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemellini di 5 anni Knox e Vivienne.



La notizia non è ancora stata confermata, ma c'è da scommettere che Angelina ha già in mente cosa fargli mangiare per farlo crescere bene come i suoi fratellini.