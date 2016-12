Adele canterà "Skyfall" agli Oscar

foto Ap/Lapresse Correlati REGINA DELLA MUSICA 09:57 - Sarà la prima volta dal vivo, da quando è diventata mamma. Il 24 febbraio, infatti, Adele regalerà una performance live alla cerimonia di assegnazione degli Oscar cantando il suo cavallo di battaglia "Skyfall". Che poi è anche il brano candidato ai premi come colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, campione d'incassi nel 2012. - Sarà la prima volta dal vivo, da quando è diventata mamma. Il 24 febbraio, infatti,regalerà una performance live alla cerimonia di assegnazione deglicantando il suo cavallo di battaglia "". Che poi è anche il brano candidato ai premi come colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, campione d'incassi nel 2012.

Per la cantante rivelazione dell'anno non poteva sperare in un'occasione migliore per riapparire in pubblico e cantare dopo la nascita del suo primo figlio (finora ha tenuto segreto persino il nome ma pare che si chiami Angelo), avuto dal fidanzato Simon Konecki.



E infatti Adele si è detta subito onorata ed emozionata: "E' un onore essere stata nominata ed è assolutamente fantastico cantare di fronte a persone che hanno catturato tante volte la mia immaginazione".