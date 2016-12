"50 sfumature" di Mila Kunis...

foto Ap/Lapresse Correlati PER "ESQUIRE" E' LA PIU' SEXY DEL MONDO

E' ancora mistero sui nomi che andranno a comporre il cast della riduzione cinematografica di "50 sfumature di grigio", il bestseller erotico che ha sbancato nel 2012. Intanto Mila Kunis, eletta da "Esquire" nel 2012 come la donna più sexy del pianeta, ha offerto la sua disponibilità per il ruolo di Anastasia Steele. "Ci sono momenti in cui vuoi fare qualcosa di divertente e diverso - ha detto - perché sai che facendolo starai bene".

Se la cosa andasse in porto Mila si troverebbe ad affrontare il ruolo più estremo della sua carriera. Lei, che finora è stata protagonista di una scena di sesso orale con Natalie Portman ne "Il cigno nero" ma anche la "trombamica" di Justin Timberlake in "Amici di letto", a dispetto dell'immagine sexy e di qualche ruolo disinibito, non si è mai spogliata, tanto al cinema quanto in un set fotografico.



Difficile pensare possa calarsi nella torbida relazione sadomaso che coinvolge Anastasia senza mettersi in gioco completamente, tanto più che la sceneggiatrice del film ha già rivelato che "50 sfumature" sarà vietato ai minori di 17 anni, il ché significa che le scene di sesso saranno decisamente esplicite.