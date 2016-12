Prince, svolta rock con "Screwdriver"

11:11 - Prince torna con un nuovo singolo dal titolo "Screwdriver", brano-omaggio al rock degli anni '80, in cui appare sul palco con la sua girl-band. Un'uscita a sorpresa, che sconvolge qualsiasi logica del mercato discografico. Il brano, infatti, non fa da apripista a nessun album, anche se probabilmente sarà incluso nel prossimo lavoro in studio. Nell'attesa del cd, Prince si prepara intanto al tour mondiale, che partirà da Dubai il 25 gennaio.

Il colorato video di "Screwdriver" ha come protagonisti Prince (con cappello di peluche a forma di testa di lupo) e la sua girl-band composta da Hannah Ford, Ida Nielsen e la chitarrista Donna Grantis.



Effetti fluo e sonorità grezze, per un brano che è un chiaro omaggio al rock degli anni '80. Una svolta coraggiosa e inaspettata, che allontana Prince dal mondo del funky, territorio in cui la fa da padrone.



Sia "Screwdriver" che "Rock and Roll Love Affair" (uscito lo scorso novembre) dovrebbero essere inclusi nel prossimo disco, di cui però non si conoscono ancora nè data di uscita nè titolo. Nell'attesa di scartare il cd, i fan si preparano intanto al tour mondiale dell'artista di Minneapolis, che partirà il prossimo 25 gennaio da Dubai.