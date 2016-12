Carla Bruni, nuovo disco in uscita ad aprile

foto LaPresse Correlati MUSA DI WOODY ALLEN

"RITOCCHINO" ESAGERATO 12:30 - Dopo l'esperienza politica come first-lady, Carla Bruni torna alla musica con un nuovo album dal titolo "Little french songs". Il disco uscirà ad aprile per Barclay, prestigiosa etichetta discografica della Universal Music. A svelarlo il settimanale economico francese Challengs, che fa trapelare anche alcuni rumors secondo cui la moglie dell'ex presidente francese Sarkozy avrebbe ricevuto un trattamento da star.

"Il contratto è stato firmato a Parigi dalla cantante e dai responsabili dell'etichetta - fa sapere il giornale - Le parti non renderanno noto l'ammontare del contratto, nè gli interessi che l'ex Prèmiere dame avrà sulle vendite".



Challengs spiega però che "non c'è alcun dubbio che la Bruni abbia ottenuto un trattamento da star in seno alla prestigiosa etichetta che ha inciso i dischi di grandi cantautori francesi come Jacques Brel e Alain Bashung, e che oggi conta tra i suoi nomi più celebri Marc Lavoine e Vanessa Paradis".



La moglie dell'ex presidente, Nicolas Sarkozy, lascia quindi l'etichetta indipendente Naive, creata da Patrick Zelnick, con la quale aveva inciso il suo primo album "Quelqu'un m'a dit", venduto in due milioni di copie.