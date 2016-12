"Cloud Atlas" arriva in Cina senza sesso

foto Ufficio stampa Correlati KOLOSSAL TEMPORALE

13:11 - Dopo "Skyfall", epurato nei passaggi che riguardavano la prostituzione, ora un altro blockbuster occidentale si è schiantato contro la muraglia della censura cinese. Si tratta di "Cloud Atlas", proiettato a Pechino in una versione "breve" di 130 minuti - invece dei 169 originali - senza consultare i tre registi Andy, Lana Wachowski e Tom Tykwer. Al centro dei tagli, fa sapere la stampa cinese, le scene di sesso e alcuni dialoghi.

A quanto riporta il Dongfang Daily, quotidiano di Shangai, al centro dei tagli ci sarebbero le "scene di amore appassionato", come quella a sfondo omosessuale che vede protagonisti lo scrittore Robert Frobisher (interpretato da Ben Whishaw) e il suo compagno di stanza Rufus Sixsmith (James D'Arcy). Mantenute invece le sequenze più cruente del film, che portano sul grande schermo teste mozzate e sparatorie sanguinarie.



Tagli necessari, per far approvare il film dal Ministero della Radio, del Cinema e della Televisione. "Il pubblico cinese vuole vedere un popcorn movie. Abbiamo ragionato in termini di mercato locale quando abbiamo realizzato questa versione cinese" si è giustificato il produttore Qiu Huashun.