Per Amanda Seyfried è l'ora del debutto porno

Debutta questa settimana al Sundance Festival "Lovelace", il film dedicato alla pornostar Linda Lovelace, interprete del celebre "Gola profonda", primo film hard a uscire dalla clandestinità nella storia del cinema. Protagonista è Amanda Seyfried che si è presentata ai fotografi ancora in versione bruna come Linda. E dalle prime sequenze diffuse la somiglianza con la Lovelace è notevole.

Ben lontani da venire i tempi di siliconi e interventi di chirurgia estetica, nel 1972, quando uscì "Gola profonda", andava di moda la bellezza naturale. E, visto lo scandalo e la curiosità suscitate dal film, non era nemmeno necessaria un'attrice particolarmente vistosa. Insomma, la Lovelace sarebbe potuta benissimo essere la vicina della porta accanto.



Nelle sequenze diffuse la Seyfried incarna benissimo quella bellezza acqua e sapone, mentre si mette in posa per un servizio fotografico indossando un costume intero identico a uno indossato dalla Lovelace nel film.