Annunciate le date del minitour di Vasco

Vasco Rossi ha sciolto le riserve e reso noto le attesissime date del suo minitour: terrà due concerti il 9 e il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Torino, e altri due il 22 e il 23 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna.

Intanto, in radio è uscito il nuovo brano del Blasco, "Luomo più semplice", destinato a diventare un nuovo inno rock se si considera che il suo video è già il numero 1 della classifica di iTunes, con 30mila visualizzazioni in due ore.



Per quanto riguarda il nuovo successo del cantante, Gaetano Curreri, leader degli Stadio e coautore del brano, sottolinea che "la cosa più bella è che ora Vasco sta bene. Il periodo della malattia è finito e viene fuori questo inno alla felicità, alla voglia di semplicità che è nel suo cuore. Curreri spiega che "non ci abbiamo messo tanto tempo perché con Vasco è come un gioco. La canzone è nata quando abbiamo capito che era arrivato il momento di far capire a tutti che stava bene. C'era un grande entusiasmo. Rossi è maniacale, professionale; il missaggio non so quante volte ce lo ha fatto rifare. Ci sono tanti altri pezzi già pronti. Vasco ha una quantità di canzoni messe da parte che potrebbe fare un album anche domani, se volesse".