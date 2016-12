"The Full Monty", Muniz e Sermonti a nudo

foto Gente 15:14 - Il 30 gennaio al teatro Sistina di Roma debutta il musical dell'anno "The full monty". Con protagonisti Pietro Sermonti e Sergio Muniz, Paolo Calabresi e Gianni Fantoni, Paolo Ruffini e Jacopo Sarno. La storia è quella di un gruppo di disoccupati che per sopravvivere fanno gli spogliarellisti. "Indossiamo un tanga rosso, da brividi, il nostro problema è il lato B", dicono i protagonisti a "Gente". - Il 30 gennaio al teatro Sistina di Roma debutta il musical dell'anno "". Con protagonisti. La storia è quella di un gruppo di disoccupati che per sopravvivere fanno gli spogliarellisti. "Indossiamo un tanga rosso, da brividi, il nostro problema è il lato B", dicono i protagonisti a "Gente".

"Come fai a prenderti sul serio sapendo che poi devi restare nudo davanti a tutti?. Meno male che tutti quanto a fisico sono goffi come me, buffi normali, tranne Muniz", racconta Pietro.



"Ho posato nudo tante volte come modello, ma ho accettato la parte pensando si trattasse di uno spogliarello light", ammette Sergio. Poi ho capito che si intendeva il musical come da traduzione, 'servizio completo', e non potevo più sottrarmi... speriamo nelle controluci e penombre", sottolinea invece Sergio. E il lato B? per Muniz è "quasi assente", mentre Sermonti si prende la sua rivincita: "Negli Anni Novanta era tonico, adesso è pari al minimo sindacale".