DiCaprio: "Mi prendo una lunga pausa"

foto LaPresse Correlati L'ANTIDIVO DI HOLLYWOOD 15:36 - Sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico con "Django Unchained" di Tarantino, pur essendo snobbato (ingiustamente) agli Oscar e ai Golden Globe, ma Leonardo DiCaprio è "sfinito". L'attore ha annunciato alla Bild l'intenzione di fermarsi per un po' col cinema per dedicarsi all'ambiente. "Sono un po' esausto - ha rivelato -. Ora mi prendo una lunga, lunga pausa". - Sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico con "" di, pur essendo snobbato (ingiustamente) agli Oscar e ai Golden Globe, maè "sfinito". L'attore ha annunciato alla Bild l'intenzione di fermarsi per un po' col cinema per dedicarsi all'ambiente. "Sono un po' esausto - ha rivelato -. Ora mi prendo una lunga, lunga pausa".

A Berlino nei giorni scorsi, per la presentazione di "Django Unchained", la star di Hollywood ha spiegato di aver girato tre film in due anni, e di essere "sfinito".



"Mi piacerebbe migliorare un po' il mondo - ha detto anche dei suoi progetti futuri -. Voglio girare per il mondo e fare qualcosa di buono per il nostro ambiente". Nonostante sia molto amato dal pubblico DiCaprio non ha mai stregato l'Academy, infatti non ha mai vinto un Oscar ed è stato candidato tre volte.