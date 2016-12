Baustelle: "Sanremo è come la morte"

foto Gianluca Moro Correlati UN "FANTASMA" MUSICALE 11:18 - In tutto 19 brani, 13 canzoni e 6 strumentali su tempo, morte e "speranza". I Baustelle vanno dritti per la loro strada con "Fantasma", in uscita il 29 gennaio. Francesco Bianconi a Tgcom24 fluttua tra pensieri e contraddizioni: da un lato massacra i talent (canta "lascia perdere i salotti coi talenti e le baldracche") dall'altra scrive il brano sanremese di Chiara, vincitrice di "X Factor". E chiude con una boutade: "Sanremo è come la morte". - In tutto 19 brani, 13 canzoni e 6 strumentali su tempo, morte e "speranza". Ivanno dritti per la loro strada con "", in uscita il 29 gennaio.fluttua tra pensieri e contraddizioni: da un lato massacra i talent (canta "lascia perdere i salotti coi talenti e le baldracche") dall'altra scrive il brano sanremese di, vincitrice di "". E chiude con una boutade: "Sanremo è come la morte".

In che senso il Festival è come la morte?

Si dà troppa importanza a questa manifestazione. Due anni fa ci hanno invitato ma noi abbiamo risposto di no.



Però firmi "Il futuro che sarà" che Chiara presenterà tra i Big, una contraddizione?

Non direi. Quel brano risale a due anni fa e l'ho scritto con Luca Chiaravalli per un'altra artista di cui non ricordo il nome. Un giorno Luca mi chiama al telefono e mi dice che stava provinando la canzone per Chiara Galiazzo. E io gli ho risposto 'Chiara chi?', non seguo i talent ma non seguo tanti altri programmi.



Lo canti pure "lascia perdere i salotti coi talenti e le baldracche"...

Intendiamoci non ce l'ho con i talent quanto con l'idea che la musica sia solo lì. Se un cantante che viene dal talent non è solo interprete ma ha personalità, allora è giusto che abbia il suo meritato posto. Con Chiara è successo così. Sono andato a vedere le sue esibizioni su YouTube e si è cimentata con generi davvero diversi, 'Uau che voce!' ho pensato. Poi anche Mina ha speso parole bellissime per lei, mi piace molto anche l'altro brano scritto da Zampaglione per lei 'L'esperienza dell'amore'. Sono molto felice di aver collaborato con questa cantante.



Come mai la copertina del disco riproduce una bambina stesa a terra con gli occhi chiusi?

E' come fosse la locandina di un film, il racconto di questo disco. E' anche e soprattutto un omaggio al cinema horror italiano a cavallo tra gli anni 60/70, a Nicoletta Elmi dei film di Dario Argento e a quei film in cui la presenza infantile è legata al demoniaco e al soprannaturale.



In questi brani non si parla solo di fantasmi, ma anche di omicidi e invettive contro la politica. Nessun spazio alla speranza?

Questo è un disco di speranza. So che non sembra ma posso assicurare che è così e lo dice uno degli ultimi pessimisti rimasti sulla faccia della terra. Veniamo trattati un po' male ultimamente noi pessimisti ma abbiamo una visione e una capacità di analisi lucida delle cose. Questo è un album di analisi senza paura ma incita anche a trovare la speranza e il coraggio per affrontare i problemi quotidiani.



Da febbraio i Baustelle terranno quattro concerti di anteprima tour a Bari, Roma, Firenze e Milano in cui saranno accompagnati dalla Ensemble Simphony Orchestra, che nasce in seno all’Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali: 19 febbraio - Bari - Teatro Team - Ghironda Winter Festival, 20 febbraio - Roma - Auditorium Parco della Musica Sala S. Cecilia, 23 febbraio - Firenze - Teatro Comunale, 25 febbraio – Milano - Teatro degli Arcimboldi. Dall'8 marzo prenderà il via il tour teatrale, per informazioni www.ponderosa.it

Andrea Conti