Emma Stone, reggiseno in copertina

foto W Magazine Correlati ACQUA E SAPONE 11:38 - Bustier e corsetti, quelli che ha dovuto indossare nel film ispirato agli Anni 40 "Gangster Squad" non sono comodi da indossare per Emma Stone, tanto che l'attrice preferisce stare in reggiseno. Come sulla copertina di "W Magazine" in cui più che lo sguardo magnetico colpisce il décolleté sensuale. E conquista il titolo di "golden girl di Hollywood in carica".

Emma racconta che per calarsi nei panni di Grace Faraday ha dovuto indossare tutti i giorni "un bustino ed un corsetto, erano dannatamente esigenti, ma sei subito più in difficoltà di quanto saresti in abiti moderni".



Poi l'attrice 24enne parla di quella sera alla presentazione degli Oscar con Ben Stiller: "Molta gente pensava che fosse qualcos'altro. Quando scesi dal palco, mi dicevano: 'eri così ubriaca!' ed io non lo ero". Non ancora.