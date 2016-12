Radcliffe shock al Sundance Festival

foto Olycom Correlati LA CONFESSIONE: "SUL SET ERO UBRIACO" 14:21 - C'era una volta il maghetto Harry Potter, idolo dei bambini. Adesso Daniel Radcliffe si sta lasciando alle spalle il ruolo che lo ha lanciato e sembra volerlo fare più in fretta possibile. L'attore ha scioccato il pubblico del Sundance Festival con la sua interpretazione del poeta Allen Ginsberg in "Kill Your Darlings", in particolare per alcune scene di sesso piuttosto esplicite. - C'era una volta il maghetto Harry Potter, idolo dei bambini. Adesso Daniel Radcliffe si sta lasciando alle spalle il ruolo che lo ha lanciato e sembra volerlo fare più in fretta possibile. L'attore ha scioccato il pubblico del Sundance Festival con la sua interpretazione del poeta Allen Ginsberg in "Kill Your Darlings", in particolare per alcune scene di sesso piuttosto esplicite.

Accopiamenti gay, sesso orale in una biblioteca, droghe a tutto spiano. Radcliffe non si è fatto mancare nulla, altro che Harry Potter.



E giusto per alimentare ulteriormente un'immagine di sé meno pulitina che in passato, Radcliffe non ha negato che quanto visto sullo schermo non sia lontano dai suoi gusti nella realtà.



Alla domanda esplicita se avesse scelto questo ruolo perché si sentiva a suo agio con le "cose bizzarre" che avrebbe comportato, l'attore ha risposto che "film come questo non possono essere realizzati a meno che quelli che ne sono coinvolti non li amino".