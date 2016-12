Pino Daniele: "In amore bisogna rinnovarsi"

foto Roberto Panucci Correlati CON NAPOLI NEL CUORE 16:30 - Il dvd/cd "Tutta N'Ata Storia - Vai mo' - Live In Napoli", in uscita il 22 gennaio, racchiude l'amore di Pino Daniele per la sua città. E' il concerto tenutosi nel 2008 in Piazza del Plebiscito con cui il cantautore ha festeggiato i 30 anni di carriera. "Tornerò in quella piazza il 12 luglio", anticipa Pino a Tgcom24. Due i brani inediti nel cd/dvd tra cui "Non si torna indietro". "In amore come nel lavoro bisogna sempre rinnovarsi", dice. - Il dvd/cd "", in uscita il 22 gennaio, racchiude l'amore di Pino Daniele per la sua città. E' il concerto tenutosi nel 2008 in Piazza del Plebiscito con cui il cantautore ha festeggiato i 30 anni di carriera. "Tornerò in quella piazza il 12 luglio", anticipa. Due i brani inediti nel cd/dvd tra cui "Non si torna indietro". "In amore come nel lavoro bisogna sempre rinnovarsi", dice.

Il cofanetto contiene tre importanti duetti con Giorgia ("Vento di passione), Irene Grandi ("Se mi vuoi") e Avion Travel ("Terra mia") e un backstage movie con le immagini inedite dello storico concerto visto dal “dietro le quinte”. Il primo singolo estratto è l’inedito "Non Si Torna Indietro”, già nelle radio.



Perché ogni volta cantare a Napoli per te è tutta n’ata storia?

Sono i luoghi in cui sono nato e cresciuto ed è anche un incontro verso persone che capiscono quello che stai cantando, quando parli innapoletano. Poi io cerco sempre di portare la musica napoletana moderna sul palco. In particolare nel concerto del 2008 con me c'erano amici come Enzo Gragnaniello, Tullio De Piscopo, James Senese, Tony Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzolo.



Una festa tra amici per Napoli che si rinnova il 12 luglio. Hai già qualche idea per quella serata?

Di sicuro ci saranno anche colleghi che amano la cultura napoletana. Nel 2008 ho invitato Giorgia che ormai conosco da molto tempo e con la quale non escludo di tornare a collaborare, gli Avion Travel e Irene Grandi. Sono contento di tornare in Piazza del Plebiscito per confermare l'amore tra me e Napoli che mi ha tributato sei sold out al Teatro Palapartenope tra fine dicembre 2012 e inizio gennaio 2013.



Nel cofanetto ci sono due inediti tra cui “Non si torna indietro”, ancora una volta una dichiarazione d'amore. Com'è nata?

Questa canzone è speciale e nasce dall'esigenza della continua ricerca delle emozioni e della voglia di sperimentare sempre cose nuove. Ciò vale sia nel lavoro che nella vita privata. E' giusto condividere le cose belle della vita con le persone che ci circondano.



Questi inediti fanno da apripista ad un nuovo album?

Nell'immediato non uscirà nessun disco ma stiamo già pensando a qualche brano nuovo.



Andrea Conti