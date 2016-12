"Skyfall" sbarca in Cina ma è stato censurato

foto Ap/Lapresse Correlati 007 SOTTO INTERROGATORIO 13:16 - Ufficialmente l'ultimo capitolo di 007, "Skyfall", doveva sbarcare nelle sale cinesi a novembre. Poi tutto è slittato a gennaio (sarà proiettato dal 21) così da dare il tempo alla produzione di rendere più armonico il film dopo i tagli voluti dalla censura cinese. Infatti è sparito qualsiasi riferimento alla prostituzione e alle torture in Cina. - Ufficialmente l'ultimo capitolo di 007, "", doveva sbarcare nelle sale cinesi a novembre. Poi tutto è slittato a gennaio (sarà proiettato dal 21) così da dare il tempo alla produzione di rendere più armonico il film dopo i tagli voluti dalla censura cinese. Infatti è sparito qualsiasi riferimento alla prostituzione e alle torture in Cina.

In particolar modo sono stati censurati i riferimenti alla induzione alla prostituzione della bella cinese incontrata nel casinò di Macao e alle torture subite dal Javier Bardem da parte dei cinesi. E' sparita anche la scena nella quale a Shanghai il cecchino francese uccide una guardia giurata a custodia di un grattacielo.



La stessa sorte era capitata l'anno scorso a "Men in Black 3", quando dalla versione proiettata nelle sale cinesi, furono tagliati diversi minuti relativi ad un cinese che diventata un alieno e la scena nella quale un gruppo di turisti cinesi che avevano assistito ad uno scontro con un alieno, vengono sottoposti all'azzeramento della memoria.



Il film doveva originariamente essere distribuito a novembre, ma le autorità cinesi avevano chiesto di posticipare l'uscita con la motivazione ufficiale della volontà di dare più spazio a blockbuster locali. Questo ha anche dato la possibilità a produttori e distributori di 'armonizzare' - come sostengono le autorità - il film secondo le richieste della censura cinese.