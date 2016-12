I Caponord celebrano ancora l'autunno

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 11:27 - I Caponord (Davide Simonetta, Sebastiano Giordani, Stefano Guidi e Sebastiano Pezzoli) sono una giovane band tra i 20 e i 30 anni provenienti da Crema e Bergamo e attivi musicalmente dal 2009. Dopo qualche anno di gavetta sono arrivati il contratto con la major Warner e il nuovo album "Copriti gli occhi". In anteprima ecco il nuovo video "L'autunno che cade" girato da Cosimo Alemà. - I(Davide Simonetta, Sebastiano Giordani, Stefano Guidi e Sebastiano Pezzoli) sono una giovane band tra i 20 e i 30 anni provenienti da Crema e Bergamo e attivi musicalmente dal 2009. Dopo qualche anno di gavetta sono arrivati il contratto con la major Warner e il nuovo album "". In anteprima ecco il nuovo video "" girato da

“L’autunno che cade” parla della fine di una storia d'amore e del fatto che con il tempo si riesce a trovare anche aspetti positivi in quel turbinio di tristezza, rabbia e disperazione. Il testo si focalizza sulla convinzione che tutto il male può tramutarsi in forza.



L'album “Copriti gli occhi” è il primo lavoro dei Caponord per Warner dopo l'esordio con la produzione indie “Un film sul panico”. Classificati al terzo posto al Premio Lunezia 2010 con "Un Giorno Stupendo", la band ha vinto l”iTunes Rewind” come “Nuovo artista dell’anno (musica alternativa)” per il precedente disco "Un Film Sul Panico" oltre ad aver partecipato al Live Mtv Days 2011 a Torino e ad aver 2 brani nella colonna sonora di Popland, serie televisiva prodotta da MTV Latino America e distribuita in tutto il mondo.



Prosegue intanto il tour: 23 febbraio al Capanno Black Out di Prato e il primo marzo al Lapsus di Torino.