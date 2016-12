Vasco: "Le date del tour sono quattro"

foto Ufficio stampa Correlati BRANO A SORPRESA

ROCKER INNAMORATO 10:37 - Quasi ogni giorno, su Facebook, Vasco Rossi aggiunge una novità sul suo tour. date saranno quattro. Non solo, la "redazione" avverte: "Tutte le notizie che circolano a proposito delle date sono infondate. Live Nation si sta muovendo adesso per individuare gli stadi ancora disponibili. Ve le diamo noi le date!!... tra qualche giorno. E vi anticipiamo già che saranno 4". - Quasi ogni giorno, suaggiunge una novità sul suo tour. Prima ha annunciato che ripartirà a giugno , adesso sottolinea che lesaranno. Non solo, la "redazione" avverte: "Tutte le notizie che circolano a proposito delle date sono infondate. Live Nation si sta muovendo adesso per individuare gli stadi ancora disponibili. Ve le diamo noi le date!!... tra qualche giorno. E vi anticipiamo già che saranno 4".

Nei giorni scorsi, infatti, il Blasco aveva comunicato, sempre sul social network, l'intenzione di riprendere il tour "interrotto nel 2011 per cause di forza maggiore. Le date saranno a giugno e vi verranno comunicate presto!!".



In Rete però erano subito circolate delle date che il rocker però smentisce. Adesso i fan sono in trepidazione per scoprire quando potranno ascoltare di nuovo dal vivo il loro idolo.