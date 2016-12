"One Direction", biglietti-record a 4.500 euro

11:23 - Quattromila cinquecento euro: questa la cifra-record raggiunta dai biglietti per il concerto veronese degli "One Direction". Dopo il sold-out lampo i prezzi per le tappe italiane della boy-band di "X Factor" sono schizzati alle stelle al mercato dei bagarini. Chi è riuscito ad accaparrarsi l'ambito tagliando ad un prezzo popolare (tra i 46 e gli 80 euro) ha in mano una fortuna. E da qui al concerto le quotazioni potrebbero lievitare ancora.

Quando lo scorso novembre furono aperte le prevendite per le date italiane (14.000 posti in totale tra Milano e Verona), il sold-out fu immediato. Le fan rimaste fuori andarono su tutte le furie, scagliandosi sul web contro il sito di prevendite TicketOne.



Per vedere i loro idoli a Verona il prossimo 19 maggio, quindi, alle giovanissime ammiratrici non resta altro che risparmiare sulla paghetta o meglio - visti i prezzi - convincere i genitori a sborsare la folle cifra. Un'impresa che, in tempi di crisi, si prospetta ardua anche per la più tenace delle teenager.