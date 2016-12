JLo, divorziata bollente per "Parker"

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DEL TRAILER

CONTENTA PER L'EX 10:18 - Jennifer Lopez torna sul grande schermo con un ruolo davvero hot. In "Parker" - thriller diretto dal premio Oscar Taylor Hackford - veste i panni di Leslie, una sensuale divorziata che viene coinvolta suo malgrado nella sanguinaria vendetta di un ladro di gioielli (Jason Statham). Scene ad altissimo tasso erotico per l'ex giudice di "American Idol", che sotto la doccia o durante uno strip-tease mette in mostra curve da togliere il fiato. torna sul grande schermo con un ruolo davvero hot. In "" - thriller diretto dal premio Oscar Taylor Hackford - veste i panni di Leslie,che viene coinvolta suo malgrado nella sanguinaria vendetta di un ladro di gioielli (Jason Statham).per l'ex giudice di "American Idol", chemette in mostra curve da togliere il fiato.

"Parker" - nelle sale americane il prossimo 25 gennaio - segue le vicende di Parker (Jason Statham) un ladro di gioielli tradito dai suoi compagni durante l'ultimo colpo. Determinato a vendicarsi, l'uomo viene aiutato nell'impresa da una partner improbabile. Si tratta di Leslie (Jennifer Lopez), una bella e ambiziosa divorziata disposta a tutto per i soldi.



Un ruolo, quello di Leslie, vicino alla vita reale della Lopez. Durante le riprese del film, infatti, Jennifer si stava separando legalmente dal cantante Marc Anthony, esattamente come il suo personaggio nel film: "Leslie è nel bel mezzo di un divorzio. Sta attraversando un momento difficile".



Un'interpretazione sofferta, ma che potrebbe avere un risvolto positivo. La cantante e attrice ha infatti recentemente ammesso che, con questa performance, vuole puntare dritto all'Oscar. Insomma, ad Hollywood non tutti i divorzi vengono per nuocere.