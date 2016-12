Mingardi: "La musica? Ridotta a un sottofondo"

foto LaPresse 11:34 - Lo abbiamo visto come attore in uno dei blockbuster della stagione cinematografica, "Il peggior Natale della mia vita", e recentemente ha pubblicato un album di classici natalizi in versione swing. Adesso Andrea Mingardi si prepara a tornare con un album nuovo di zecca, a dispetto della crisi... "Io credo in un nuovo rinascimento - dice a Tgcom24 -, anche se la musica è passata a essere da grande protagonista a indispensabile sottofondo". - Lo abbiamo visto come attore in uno dei blockbuster della stagione cinematografica, "Il peggior Natale della mia vita", e recentemente ha pubblicato un album di classici natalizi in versione swing. Adesso Andrea Mingardi si prepara a tornare con un album nuovo di zecca, a dispetto della crisi... "Io credo in un nuovo rinascimento - dice a Tgcom24 -, anche se la musica è passata a essere da grande protagonista a indispensabile sottofondo".

Il momento della discografia non è certo dei migliori, ma Mingardi tira dritto per la sua strada. Dividendosi tra più impegni, forte anche della spinta positiva dal successo dell'ultimo film interpretato accanto a Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi.



Come è stata l'esperienza sul set?

Il cinema è la mia grande passione. La letteratura e la musica musica sono in realtà delle discipline collaterali che stanno sotto l'ombrello della mia passione per il cinema. De Luigi è sbalordito dal fatto che io sia così naturale davanti alla camera da presa. Sul set ci siamo trovati benissimo, con una splendida atmosfera, che ha permesso di far crescere una sorta di solarità che poi la gente rintraccia.



Dal film è nato anche il disco "Auguri auguri auguri"...

Il "Il peggior Natale della mia vita" aveva il desiderio di ricalcare la semplicità e l'allegria di certi film americani degli anni 40 e 50. Dove trionfava un'iconografia del Natale che ci ha sempre affascinato. Quando il regista mi ha detto di provare a cantare con un atteggiamento jazzy, io e la mia band ci siamo divertiti moltissimo.



Come giudichi la situazione attuale della musica in Italia?

Io sono nato artisticamente in un periodo in cui la musica era totalmente protagonista, al punto che i grandi draghi di quel periodo sono tutt'ora insuperati. Il problema è che la musica, da grande protagonista, è passata a indispensabile sottofondo.



Quali sono le cause della crisi della discografia?

Proprio quelli che propongono musica ci credono poco. Anche nei talent vedi ragazzi bravi ma alla fine sembra una gara di karaoke. Di gente brava ne trovi tanta in giro, anche mio zio è brava a cantare una o due canzoni. Ma poi ci vuole la sofferenza, la ricerca. Sono tante cose quelle che hanno costruito gli artisti che adesso sono i numeri uno. E invece c'è un processo che tende ad azzerare. Le case discografiche hanno l'esigenza di vendere dei kleenex, con cui uno si soffia il naso poi lo butta e ne prende un altro.



Nessuna speranza quindi?

Io credo in un nuovo rinascimento. Sono fuori da questi giochi. Suono il blues, il jazz e il rock'n'roll. Ora sto preparando il mio nuovo disco dopo parecchio tempo. Magari potrà passare inosservato ma banale non lo sarà di sicuro. Non farò un pezzo radiofonico, come dicono gli addetti del settore. Vedo che tutti quelli che fanno queste cose, anche se hanno il loro momento di notorietà, dopo qualche mese hanno imboccato la strada del dimenticatoio. Quindi non è quella la strategia.



Ma è indubitabile che ci sia stato anche uno scadimento di qualità. Come mai non si riescono a creare nuovi miti?

Se parliamo di musica classica, è inutile che ci stupiamo se oggi non c'è un altro Beethoven. Beethoven nasce quando nasce. E perché non si riesce a trovare un altro Miles Davis? Certi geni nascono una volta ogni cinquant'anno, però c'è un fatto che non va sottovalutato se anche i pazzi della musica non devono perdere la voglia di inventare. Non si può distruggere il diritto d'autore.



Quindi dai la colpa anche alla pirateria?

Non si può far finta che vada tutto bene perché c'è la crisi. L'ingegno creativo va tutelato. Altrimenti un giovane come fa a pensare di poter crescere appoggiandosi sul proprio ingegno? Chiaro che si adegua e fa i casting di X Factor o va a suonare nei club, almeno fino a quando papà lo può mantenere. Noi eravamo degli esploratori. Adesso hanno fatto tabula rasa. Se alcune case discografiche avevano 500 dipendenti e adesso ne hanno 30, un motivo ci sarà.



Servirebbe un deciso cambio di rotta.

Quando si parla di queste cose si rischia di fare la figura del miliardario acido che non ha credibilità. In realtà non sono acido né tanto meno miliardario. Sono uno che vorrebbe fare cento miliardi di cose e tenta di farne qualcuna anche scommettendo sulla propria pelle. Ma ho un sacco di amici, anche più famosi di me, che sono rimasti a casa ad aspettare una telefonata da tre anni a questa parte. Questo è il capolinea.



Massimo Longoni