De Palma-Pacino, sul set tra sesso e scandali

A trent'anni di distanza dal film-cult "Scarface", Brian De Palma torna a dirigere Al Pacino sul set del biopic "Happy Valley". Nella pellicola Pacino presterà il volto a Joe Paterno, lo storico allenatore dei Lions, travolto da uno scandalo sessuale nel novembre 2011, per non aver denunciato i presunti abusi del suo assistente.

Dopo "Ogni maledetta domenica" di Oliver Stone, l'attore torna quindi in campo nei panni dell'allenatore di football Joe Paterno. A dirigerlo sul set di "Happy Valley" (questo il titolo provvisorio) il maestro Brian De Palma, che fu suo regista e mentore in "Scarface". Una reunion che fa ben sperare e che consentirebbe a De Palma di riscattarsi, dopo il flop del suo ultimo film "Passion".



La pellicola ripercorre il mito del super-coach della Penn State University Joe Paterno: dai successi con la squadra fino alla scandalo sessuale che lo ha travolto nel novembre 2011. A sancire la fine della sua carriera sportiva (durata ben 50 anni), l'accusa di non aver denunciato alla polizia le presunte molestie sessuali ai danni di minori, perpetuate negli anni dal suo assistente Jerry Sandusky.