Nicholas Hoult: "L'amore vince gli zombie"

foto LaPresse Correlati LA PRESENTAZIONE A ROMA 09:59 - Arriva il 7 febbraio nelle sale "Warm Bodies" di Jonathan Levine, un film con protagonista un giovane e sexy zombie, R. (Nicholas Hoult, il ragazzino di "About a boy") che, grazie all'amore per l'umana e dolce Julie (Teresa Palmer), redime se stesso e la sua stessa razza. "L'amore vince su tutto", dice Nicholas durante la presentazione del film a Roma.

"Lo Zombie che interpreto - ha spiegato Nicholas Hoult - più che un outsider che vuole essere accettato, è uno che cerca di trovare un collegamento con gli esseri umani". Interpretare uno zombie, ha aggiunto, "non è stato affatto facile. Ho fatto un vero e proprio corso, ma la cosa più difficile è stata correre".



Da Nicholas Hoult - inglese 24 anni famoso per la serie tv "Skins" (2007-2008), per il ruolo in "A single man' (2009) e, infine, per il prequel "X-Men: l'inizio", nel ruolo della Bestia - l'assicurazione che non ci sarà una saga degli zombie come è accaduto per Twilight. "Non c'è intenzione di fare un sequel. - conclude - Questo film è stato concepito come un unico, ma, va detto, che se vogliono fare un sequel troveranno il modo di farlo".



Il messaggio di Warm Bodies? "E' un messaggio forte e semplice: l'amore vince su tutto. R. poi, tramite l'amore, scopre che la sua grande voglia è solo quella di tornare ad essere normale".



Tutto ruota attorno a R., uno zombie in crisi. Come gli altri non ha ricordi, né identità (si ricorda solo l'iniziale del suo nome). Non gli batte più il cuore e non sente il sapore dei cibi. Anzi è costretto a mangiare carne umana inoltrandosi in quella parte della città protetta da un muro e dove, a capo della razza umana sopravvissuta, c'è il colonnello John Malkovich. Ma un bel giorno R. viene folgorato dagli occhi di una ragazza. E questo, paradossalmente gli accade, mentre sta divorando il cervello di quello che scopriraà essere il suo ragazzo. Magia dei ricordi di quel cervello, ma in R. si accende qualcosa di caldo, l'amore per Julie. Inizierà così a proteggerla dai suoi simili trasmettendo lentamente loro quell'umanità che sta crescendo in lui.