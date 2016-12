"Mia figlia Lindsay Lohan fa la escort di lusso"

foto Playboy Correlati CONIGLIETTA PER PLAYBOY 09:38 - Che Lindsay Lohan avesse problemi economici si sapeva ma che addirittura arrivasse a prostituirsi nessuno lo avrebbe immaginato. Eppure... "Si fa pagare per uscire con uomini ricchi ma la cosa disgustosa è che la madre le fa da mezzana", così il padre dell'attrice 26enne Michael in una intervista al settimanale Star. - Cheavesse problemi economici si sapeva ma che addirittura arrivasse a prostituirsi nessuno lo avrebbe immaginato. Eppure... "Si fa pagare per uscire con uomini ricchi ma la cosa disgustosa è che la madre le fa da mezzana", così il padre dell'attrice 26ennein una intervista al settimanale Star.

"Gli appuntamenti durano giorni - continua - e poi i tipi pagano tutto, i biglietti aerei, gli hotel, i ristoranti, tutto, compreso gioielli e altri regali". Un'altra fonte, inoltre, ha rivelato che uno dei ricchi clienti della Lohan sarebbe il terzo in linea di successione al trono del Brunei, il quale avrebbe pagato all'attrice 100 mila dollari per raggiungerlo a Londra alla vigilia del nuovo anno.



Secondo quanto riporta l'Huffington Post, non è la prima volta che il nome della Lohan viene legato al lavoro di escort. Nel 2010 il miliardario austriaco Richard Lugner voleva sborsare in un giorno 150 mila dollari per portarla al Ballo dell'Opera di Vienna. La "trattativa" è poi andata in fumo a causa dei capricci della Lohan, come quello di far cambiare la data del ballo.



Per ora nessun commento da parte dell'attrice e della madre. Ma in molti scommettono che non tarderà ad arrivare.