Annalisa Minetti: "Con mio marito è finita"

Professionalmente è un momento felicissimo, fatto di tante soddisfazioni: dalla medaglia di Bronzo alle Paralimpiadi alla candidatura in politica con la lista di Mario Monti. Lo stesso, Annalisa Minetti, non può dire della vita privata. Ed è proprio la cantante e atleta ad annunciare a "Diva e Donna" la fine del matrimonio con Gennaro Esposito, padre del figlio Fabio: "Con grande sofferenza abbiamo deciso di prenderci una pausa di riflessione".

"Siamo in un momento di grande indecisione e sofferenza - racconta Annalisa -. Dopo dodici anni insieme e dieci anni di matrimonio l'aspetto coniugale è precario: abbiamo deciso di prenderci una pausa di riflessione. E' stata una decisione sofferta. Anche se non siamo ancora divorziati: stiamo valutando con calma perché non vorremmo che Fabio subisca traumi per una scelta affrettata. Ma rimarremo una famiglia".



La Minetti ammette che forse con il marito hanno fatto l'errore di "parlare poco, non individuare bene i problemi. Abbiamo tanti interessi sviluppati insieme, mi fa anche da agente, e magari abbiamo distolto un po' le attenzioni dalla vita di coppia".



La cantante però è ancora speranzosa: "Voglio lottare fino alla fine, per il senso che ha il matrimonio. Oggi posso dire: 'E' apparentemente finita'. Ma è come se stessimo aspettando che l'amore si spenga del tutto da solo. Per soffrire meno tutti e due. E la speranza che si riaccenda è l'ultima a morire".