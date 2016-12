"Aperitivo in concerto" nel segno degli estremi

foto Ufficio stampa 12:34 - Nuovo appuntamento speciale con "Aperitivo in Concerto". Domenica 20 gennaio, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano prenderà vita un progetto musicale, affascinante quanto peculiare, ideato in collaborazione con il noto Punkt Festival, diretto in Norvegia da Brian Eno. La percussività africana e afroamericana di Hamid Drake, uno fra i più grandi e acclamati batteristi sulla scena musicale internazionale, dialoga con la nuova improvvisazione nordica. - Nuovo appuntamento speciale con "Aperitivo in Concerto". Domenica 20 gennaio, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano prenderà vita un progetto musicale, affascinante quanto peculiare, ideato in collaborazione con il noto Punkt Festival, diretto in Norvegia da Brian Eno. La percussività africana e afroamericana di Hamid Drake, uno fra i più grandi e acclamati batteristi sulla scena musicale internazionale, dialoga con la nuova improvvisazione nordica.

Un connubio appassionante proprio per la sua apparente improbabilità: da un lato la piena coscienza della propria eredità africana e della sua evoluzione nell'ambito della cultura afroamericana, dall'altro un’estetica che, per quanto ispirata al jazz, ha intrapreso un cammino che guarda alla tradizione europea, sia colta che popolare, di stampo ovviamente nordico.



Può trovare un terreno comune un incontro fra il patrimonio musicale africano ed afroamericano e il mondo inquieto delle brume e dei fiordi, di Nielsen e Sibelius, di Grieg e Halvorsen, o, in questo caso, dei norvegesi Eivind Aarset (eccellente ed originale chitarrista, a lungo collaboratore di Ketil Bjornstad, Dhafer Youssef e Nils Petter Molvaer), Jan Bang ed Erik Honoré (maestri dell’elettronica, ideatori dell’acclamato Punkt Festival), Arve Henriksen (affascinante trombettista dalle magiche sonorità)?



La risposta, nettamente affermativa, la offre proprio questo originalissimo ensemble, fatto di timbri e ritmi inusitati, di melodie dal sapore antico eppure modernissimo che si trasformano in elettronici e percussivi rituali incantatori.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42 Milano

tel. 02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

www.teatromanzoni.it