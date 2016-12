Ramazzotti: "Sul set meglio baciare una donna"

foto A Correlati CHE MUSA SEXY!

DI NUOVO MORA 11:45 - Micaela Ramazzotti è una della attrici più brave e apprezzate del cinema italiano. Lanciata da "La prima cosa bella" del compagno Paolo Virzì la sua carriera è stata in ascesa. Ora è in dolce attesa per la seconda volta e al settimanale A parla della fiction di Avati e del nuovo film di Lucchetti "Storia mitologica della famiglia" dove appare (di nuovo) nuda e bacia la collega Martina Gedeck: "Molto più facile baciare una donna". è una della attrici più brave e apprezzate del cinema italiano. Lanciata da "" del compagnola sua carriera è stata in ascesa. Ora è in dolce attesa per la seconda volta e al settimanale A parla della fiction di Avati e del nuovo film di Lucchetti "Storia mitologica della famiglia" dove appare (di nuovo) nuda e bacia la collega Martina Gedeck: "Molto più facile baciare una donna".

Però per Micaela questo è stato "il film più difficile da girare incinta". Dunque nessun imbarazzo per le scene sexy con Martina: "Mi sono sentita a casa, molto più facile baciare una donna sul set che un uomo. Non ho provato imbarazzo, anzi. E' stato facile e anche bello, come se l'avessi sempre fatto. Martina è una professionista, e poi una donna dalle forme morbide, avvolgenti. Anche lei era a suo agio. Toccare le braccia, il collo di una donna è qualcosa che conosci. Mi sono sentita bene" ma nella vita reale l'attrice specifica "non l'ho mai fatto".



"Nel privato sono pudica, mai un topless, mai un perizoma. Sul set è diverso. Mi fanno sorridere gli attori che si coprono: nella realtà non succede".



In "Storia mitologica della famiglia" Micaela si presta di nuovo ad una scena di nudo dopo averlo già fatto in "Tutta la vita davanti": "E' un nudo casalingo mentre parlo con i figli, non è un'esibizione da bambolina sexy. Un po' si vede che sono incinta, mostro un fisico come tanti, morbido, non super-palestrato".