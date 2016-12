Beyoncé, compleanno da 200mila dollari

foto Ap/Lapresse Correlati MAMMINA SEXY 10:34 - Doveva essere una festicciola in famiglia per celebrare il primo compleanno della figlia Blue Ivy. Se, però, i genitori si chiamano Beyoncé e Jay-Z la cosa prende tutta un'altra piega. Per la loro bimba la coppia di star ha infatti organizzato un mega-party, sborsando ben 200.000 dollari tra torta, addobbi e regali. Tra i doni scartati dalla piccola anche una Barbie tempestata di diamanti, del valore di ben 80.000 dollari. - Doveva essere una festicciola in famiglia per celebrare il primo compleanno della figlia Blue Ivy. Se, però, i genitori si chiamanola cosa prende tutta un'altra piega. Per la loro bimba la coppia di star ha infatti organizzatotra torta, addobbi e regali. Tra i doni scartati dalla piccola anche, del valore di ben 80.000 dollari.

A quanto riporta il "Sun" Beyoncé e il marito Jay-Z avrebbero organizzato per il primo compleanno della loro Blue Ivy un party a tema sul mondo delle principesse, invitando alla "festicciola" solo i parenti e gli amici più intimi.



Un'organizzazione degna di un grande evento, che non ha lascito al caso nemmeno il più piccolo dettaglio. Dalle roselline rosa e bianche che addobbavano la sala (60mila dollari), fino alle decorazioni e alla torta (per una spesa totale di 1.500 dollari). Circa 20.000 dollari se ne sono poi andati tra accessori e giocattoli vari. Tra questi una parure completa di gioielli, una casetta per bambini e un costume da principessa.



Ma il pezzo forte della festa è stato il regalo di mamma e papà. Beyoncé e il marito Jay-Z hanno infatti comprato alla loro Blue Ivy una Barbie tempesta di diamanti, del valore di 80.000 dollari. Non male per essere al mondo da appena 365 giorni.