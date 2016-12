Megan Fox, bomba sexy in lingerie

09:43 - I capelli lunghi e sciolti, la camicetta slacciata sul generoso décolleté con tanto di reggiseno "militare", gli slip neri a fascia. La carica erotica di Megan Fox illumina la copertina di "Esquire". D'altronde il suo mito è sempre stato Marilyn Monroe, anche se l'ex star di "Trasformers" assicura che non è "interessata" a seguire quel percorso, criticando anche Lindsay Lohan: "Non era qualcuno su cui poter contare, come Lindsay".

"Ho cominciato a leggere alcune cose su di Marilyn - racconta - e ho capito che la sua vita è stata incredibilmente difficile. E' come quando visualizzi qualcosa per il tuo futuro: io non volevo visualizzare qualcosa di così negativo. All'epoca non aveva così tanto potere. Era un po' Lindsay: era un'attrice poco affidabile, impossibile da assicurare. Aveva il potenziale, ma venne sprecato. Non sono interessata a seguire quel tipo di percorso".



Un sorta di attacco alla Lohan che poi ha portato la Fox a chiederle scusa su Faceboook: "Non era mia intenzione criticare o degradare Lindsay. Non volevo farla sentire perseguitata, non se lo merita".