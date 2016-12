Addio al regista dell'eros Nagisa Oshima

foto Ap/Lapresse Correlati IL FILM SCANDALO

SI E' SPENTO A TOKYO

LE PELLICOLE EROTICHE 09:50 - Il regista giapponese del film scandalo "Ecco l'impero dei sensi" Nagisa Oshima è morto vicino a Tokyo all'età di 80 anni per un'infezione polmonare. Laureato in Diritto e Scienze politiche, aveva conosciuto il grande successo con la pellicola capolavoro del cinema erotico del 1976 in cui metteva in scena amore e morte raccontando la relazione totalmente dominata dai sensi tra il proprietario di una pensione e la sua cameriera.

Il film era infatti basato su un celebre episodio di cronaca avvenuto nel Giappone degli Anni Trenta. Fu presentato in apertura della Quinzaine des Réalisateurs del 29esimo Festival di Cannes, con un successo tale da costringere a passare dalle cinque proiezioni previste a dodici. La pellicola suscitò grande scandalo e in Italia venne censurata per le scene hot, tanto che è tuttora considerata uno dei capolavori del cinema erotico.



Nel 1983 Oshima realizzò "Furyo", un'altra fortunata pellicola interpretata da David Bowie e Ryuichi Sakamoto ambientata in un campo di concentramento giapponese, in cui il capo di un campo di prigionia si innamorava di un detenuto inglese.