Timberlake torna alla musica e punta sull'ironia

Justin Timberlake ha pubblicato a sorpresa il nuovo singolo "Suit & Tie" che fa da apripista all'album "The 20/20 Experience", a sei anni di distanza da "FutureSex/LoveShow". Il brano ha spaccato a metà i fan chi lo trova noioso, chi lo adora e Justin scrive: "Alcuni mi avranno criticato per gli ultimi giorni. Ma è stato divertente, vero?? Vero?!?! Inoltre preferisco parlarvi direttamente. E chi può criticarmi per essermi divertito un po'?". ha pubblicato a sorpresa il nuovo singolo "" che fa da apripista all'album "", a sei anni di distanza da "". Il brano ha spaccato a metà i fan chi lo trova noioso, chi lo adora e Justin scrive: "Alcuni mi avranno criticato per gli ultimi giorni. Ma è stato divertente, vero?? Vero?!?! Inoltre preferisco parlarvi direttamente. E chi può criticarmi per essermi divertito un po'?".

"Quest’anno è stato emozionante. Come avrete probabilmente sentito dire in giro, mi sto preparando per un gran 2013. A giugno dello scorso anno ho iniziato a lavorare in sordina alla mia nuova avventura con quella cosa che amo e che si chiama musica. - racconta l'attore e cantante -. L’ispirazione è venuta all’improvviso e, a essere onesto, non mi aspettavo che ne uscisse fuori nulla. Sono semplicemente andato in studio e ho iniziato a giocherellare con suoni e canzoni. Probabilmente è stato il momento più bello della mia carriera... Pura creazione, senza regole né obiettivi finali in mente, e me la sono proprio goduta. Non potrei essere più entusiasta di quello che è ne venuto fuori! Si ispira a cose con cui sono cresciuto e a nuove muse che ho scoperto strada facendo".



"L’album l'ho chiamato The 20/20 Experience e uscirà quest’anno. - conclude - Spero che vi divertirete ad ascoltarlo tanto quanto io mi sono divertito a registrarlo".