Argentero: "Nel sesso cerco la normalità"

Al cinema lo vedremo impegnato in ben tre nuovi film, ma nella vita privata tutta la sicurezza che Luca Argentero ostenta sul set si sfalda. L'attore più amato del cinema italiano si confessa su "Vanity Fair", nega la crisi con la moglie Myriam Catania, spiega che in caso di tradimenti non lo vorrebbe sapere, ammette che l'unica paura è che "il matrimonio finisca". E sul sesso non ha dubbi: "Mi fa più effetto la normalità, un collo, un odore".

Nel 2013 lo vedremo in tre film importanti: "Cha Cha Cha. Cronaca di un delitto" di Marco Risi, "Bianca come il latte, rossa come il sangue" di Giacomo Campiotti e "Il cecchino" di Miche le Placido.



Intanto Argentero apre i cassetti più segreti della sua vita e racconta: "Adoro la fragilità e la complessità di Myriam, credo di essermi innamorato di lei anche per quello. La ascolto, cerco di capire, ma quando mi racconta i suoi problemi".



E sulla presunta crisi assicura: "Niente di più dalla nostra normale routine, in cui ci si tira un piatto un giorno sì e uno no. Non ho mai fatto le valigie. La voce è nata perché sono andato a dormire per un periodo in albergo. Mi dovevo alzare alle cinque per andare sul set, volevo evitare di svegliare Myriam e magari metterla di cattivo umore: tutto qui. Il momento più basso, piuttosto, l'abbiamo toccato un anno fa: venivamo da un periodo di tensione, siamo andati tre giorni nel nostro casale in Umbria, io ho sbroccato perché la serata di Capodanno era andata a schifio, allora lei ha preso il treno ed è tornata a Roma. Siamo stati separati tre giorni".



Paura di essere tradito? "Mi fido molto. Anche perché siamo talmente sotto i riflettori che, per farmi le corna, dovresti essere un po' stronza". Ma se Myriam lo tradisse? "Molto meglio non sapere". La grande paura di Luca è che il matrimonio finisca: "Sarebbe tremendo pensare di non vincere quella scommessa: è l'investimento più grande".