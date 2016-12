Gosling: "Volevo essere un Backstreet Boys"

foto Ap/Lapresse Correlati SEX SYMBOL

IERI E OGGI 12:09 - Ryan Gosling all'inizio della sua carriera poteva diventare il sesto componente dei Backstreet Boys con Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson ma le cose sono andate diversamente. L'attore era vicino di casa di AJ e da alcune conversazioni tra i due sembrava che il sogno di Ryan potesse concretizzarsi. Poi tra mille impegni AJ si è dimenticato di richiamarlo al telefono e oggi si dice "pentito". all'inizio della sua carriera poteva diventare il sesto componente deiconma le cose sono andate diversamente. L'attore era vicino di casa di AJ e da alcune conversazioni tra i due sembrava che il sogno di Ryan potesse concretizzarsi. Poi tra mille impegni AJ si è dimenticato di richiamarlo al telefono e oggi si dice "pentito".

Gosling in una intervista recente ha rivelato che per un soffio non è diventato un membro dei Backstreet Boys. Un sogno che sarebbe potuto diventare realtà se solo McLean si fosse ricordato di richiamarlo. Ma erano altri tempi e il cantante sicuramente era immerso in mille altri impegni e interviste in giro per il mondo.



Ma McLean sul sito di TMZ cerca recuperare: "Ryan, mi dispiace di non averti telefonato quella volta. Se hai ancora voglia di unirti ai Backstreet Boys, ti chiamo al volo. Puoi cantare. Non sei solo un grande attore ma anche un bell'uomo".



Stavolta sarà Ryan a non richiamare...