Rihanna: "Sono sexy per sette volte"

Proprio non ce la fa. Prima su Internet e poi sulla carta stampata. Rihanna deve mostrare e confermare sempre il suo lato sensuale e per il magazine Complex lo fa... sette volte. La rivista ha dedicato alla cantante sette copertine diverse che la mostrano al massimo della sensualità. Rihanna si racconta e sul singolo di successo Diamonds rivela: "Racconto l'amore dolce, sono stufa di essere sempre arrabbiata".

"E 'stato così stimolante ed esaltante scrivere 'Diamonds' - rivela - Quella canzone mi ha dato speranza. Ero stanca di brani d'amore arrabbiati. L'amore non sempre deve essere una fine o una rottura ma può anche essere dolce e anche un modo per urlare Yeah! Siamo come diamanti!".



E sull'album "Unapologetic" dice: "Quando stavo facendo questo disco avevo l'intenzione di raccontare solo la verità. Ecco perché è quasi 'crudo' in alcuni suoi aspetti".