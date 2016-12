Vasco su FB: "Nuove date del tour a giugno"

foto Ufficio stampa Correlati BRANO A SORPRESA

"Ho intenzione di riprendere il tour che avevo interrotto nel 2011 per cause di forza maggiore. Le date saranno a giugno e vi verranno comunicate presto!!". Con queste parole pubblicate sulla sua pagina Facebook, Vasco Rossi ha annunciato il suo ritorno sul palco, dopo lo stop causato da problemi di salute. Immediata la reazione dei fan, che in pochi minuti hanno invaso la bacheca con commenti entusiasti.

Già una settimana fa Vasco era tornato a farsi sentire (sempre attraverso il social network), pubblicando una foto che lo ritraeva in uno studio di registrazione e promettendo un brano inedito entro la fine di gennaio.



Dopo mesi di voci e presunti allarmi sulle sue condizioni di salute, che ne hanno causato l'allontanamento dalle scene e il ricovero in clinica, il rocker di Zocca sembra aver quindi ritrovato la forma fisica e la grinta necessarie per affrontare il palco.