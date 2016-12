La "Fòcara", davanti al fuoco musica e arte

foto Ufficio stampa 16:52 - Si rinnova a Novoli (Lecce), il 16 gennaio, la tradizione popolare della "Focara", un falò di 25 metri di altezza e 20 metri di diametro che costituisce il fuoco più grande del bacino del Mediterraneo. Musica, arte, enogastronomia, cultura, tradizione e innovazione: attorno alla Fòcara c'è davvero di tutto. Tra gli artisti presenti Mory Kanté, Enzo Avitabile & Bottari, Raiz, Sud Sound System, Asian Dub Foundation, Balkan Beat Box. - Si rinnova a Novoli (Lecce), il 16 gennaio, la tradizione popolare della "Focara", un falò di 25 metri di altezza e 20 metri di diametro che costituisce il fuoco più grande del bacino del Mediterraneo. Musica, arte, enogastronomia, cultura, tradizione e innovazione: attorno alla Fòcara c'è davvero di tutto. Tra gli artisti presenti Mory Kanté, Enzo Avitabile & Bottari, Raiz, Sud Sound System, Asian Dub Foundation, Balkan Beat Box.

Costruita con migliaia di fascine di tralci di vite secchi provenienti dai feudi del Parco del Negroamaro sapientemente posate con tecniche tramandate di padre in figlio, la "Fòcara" torna bruciare in occasione delle celebrazioni della festa di Sant’Antonio Abate, patrono della città.



Una tradizione secolare che si ripete ogni anno e che vede una lunga preparazione: dall’8 dicembre, a Novoli, inizia la costruzione del grandissimo falò che si chiude con la sua accensione la sera del 16 gennaio, vigilia della festa del Patrono e giorno in cui la “Fòcara” è la vera e unica protagonista: il fuoco brucia ininterrottamente, anche per più giorni, nella notte intorno alla Fòcara si balla e si degustano specialità tipiche ai ritmi di un concerto inedito che anima la piazza.



L’edizione 2013 vedrà insieme Novoli e Oria che coniugano la preziosa storia delle importanti tradizioni locali, Torneo dei Rioni e la Fòcara, per contribuire a promuovere la cultura immateriale di Puglia in ambito nazionale ed internazionale. La delegazione della Città di Oria parteciperà all’accensione della Fòcara promuovendo le bellezze ed i costumi locali con gli sbandieratori ed i Gonfaloni dei 4 Rioni, Lama, Castello, San Basilio e Judea di Oria.



Grande spazio all’arte: una mostra dedicata a Ugo Nespolo autore del “manifesto d’autore” e dell’installazione sulla Fòcara 2013.In mostra anche gli scatti di Mario Cresci che documentano l’edizione 2012 della festa, mentre Letizia Battaglia partecipa all’evento come Premio Fòcara Fotografia 2013