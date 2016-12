Milva shock: "Perdo pezzi piano piano"

foto LaPresse 08:59 - Milva all'inizio di gennaio ha lasciato un messaggio ai fan su Facebook: "Sono rimasta mezza persona. Piano piano, pezzo per pezzo che continuo a perdere. Ora è la seconda gamba (femore) che dopo un volo è andata in pezzi. Comunque, credere, credere che c'è sempre una via di uscita". La figlia Martina tranquillizza tutti su Gente e annuncia il ritorno della madre a teatro e al cinema, dopo che si era ritirata dalle scene. all'inizio di gennaio ha lasciato un messaggio ai fan su Facebook: "Sono rimasta mezza persona. Piano piano, pezzo per pezzo che continuo a perdere. Ora è la seconda gamba (femore) che dopo un volo è andata in pezzi. Comunque, credere, credere che c'è sempre una via di uscita". La figlia Martina tranquillizza tutti su Gente e annuncia il ritorno della madre a teatro e al cinema, dopo che si era ritirata dalle scene.

"Certo, la mia vita è stata durissima. - scrive Milva su Facebook - Un mio amico mi ha scritto, non lamentarti, forza, e vai avanti. Ed io, imperterrita, dico no, voglio andare indietro, come i gamberi. Vorrei già essere sicura e coordinata. E invece mi sento ancora nel pieno di una bufera, e spesso mi ritrovo a volare con una parte del mio tronco e le gambe che vanno vanno vanno vanno senza meta. Sono giornate stupende queste che ci accompagnano. Ma mi fanno quasi male dalla luce che emanano. Non ne ho idea fino a quando starò così male. Il mio grande professor Cucciniello (che mi ha operata) garantisce che riuscirà anche stavolta a rimettermi in piedi".



"Ora sta facendo riabilitazione. - interviene Martina Corgnati su Gente - Una volta che si sarà ristabilita, mia madre tornerà in teatro con 'La variante di Luneburg' tratta dall'opera di Poalo Maurensig. Quindi ci piacerebbe cucirle addosso performance adatte a le e alla sua età, non più recital di tre ore difficili da sopportare fisicamente, ma miniconcerti alla Marlene Dietrich. E poi c'è il cinema, le hanno offerto un ruolo in un film importante sarà una grossa sorpresa".