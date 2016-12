I Black Sabbath hanno fatto "13"

foto Ap/Lapresse 11:36 - Dopo annunci, pause, dubbi e ripensamenti, arriva a giugno il nuovo album dei Black Sabbath nella formazione che vede tornare Ozzy Osbourne alla voce. Il lavoro, in uscita a giugno, si intitolerà "13" e sarà il primo album di inediti dal 1995. Ozzy, Tony Iommi e Geezer Butler, già riuniti nel 2012 per un breve tour, hanno registrato quindici nuove tracce con l'aiuto del produttore Rick Rubin e del batterista Brad Wilk (Rage Against The Machine). - Dopo annunci, pause, dubbi e ripensamenti, arriva a giugno il nuovo album dei Black Sabbath nella formazione che vede tornare Ozzy Osbourne alla voce. Il lavoro, in uscita a giugno, si intitolerà "13" e sarà il primo album di inediti dal 1995. Ozzy, Tony Iommi e Geezer Butler, già riuniti nel 2012 per un breve tour, hanno registrato quindici nuove tracce con l'aiuto del produttore Rick Rubin e del batterista Brad Wilk (Rage Against The Machine).

Nei mesi scorsi il gruppo aveva interrotto l'attività a causa dello stato di salute di Iommi, alle prese con un linfoma. Nel frattempo il batterista Bill Ward aveva lasciato la baracca. Insomma, la tanto agognata reunion con Ozzy sembrava non doversi concretizzare mai.



Invece ora sembra che il progetto stia andando in porto. L'ultimo album registrato da Ozzy con i Sabbath è stato "Never Say Die!", nel 1978. Da allora solo una breve rimpatriata con la band nel 1998, concretizzatasi in un doppio live con un due pezzi nuovi in studio. Per il 2001 era previsto un album nuovo di zecca ma poi le strade di Ozzy e del resto della band si separarono di nuovo. Fino al 2011.