Lady Gaga resta... sedere al vento

UNO STRAPPO "SUL PIU' BELLO"

09:34

- Fuori programma per Lady Gaga durante una data del suo "Born This Way" tour. Gli attillatissimi pantaloni di latex della popstar hanno ceduto proprio sulla cucitura "più importante" aprendosi come una mela e lasciando il sedere della cantante allo scoperto. Nessun problema per lei che, forse perché abituata a essere più nuda che vestita, ha proseguito come se nulla fosse.